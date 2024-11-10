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比特幣頻創新高 趙長鵬：控制貪婪 別把雞蛋放在同個籃子裡

2024/11/10 13:54

幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）建議投資人，應做好風險管理並控制貪婪，不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡。（路透）幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）建議投資人，應做好風險管理並控制貪婪，不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕 自美國總統大選結束後，比特幣價格頻頻創新高，讓許多投資人躍躍欲試，也有人擔心追高風險。對此，幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）建議投資人應做好風險管理並控制貪婪，不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡。

綜合媒體報導，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝選，預示著對加密資產更為友好的監管環境，推動比特幣價格連日上漲，並頻頻創下新高紀錄。

隨著比特幣連續創下新的歷史高點，幣安（Binance）創辦人趙長鵬週六（9日）晚間在社群平台X發文，建議投資人應當做好風險管理，並預料未來會有許多低點和高點，提醒投資者要確保自己能夠應對市場波動，控制貪婪，不要把所有雞蛋放在同一個籃子，要慢慢投資。

趙長鵬發文一出，引發外界關注。有網友表示，「很好的建議」、「我們準備好了」、「這是 CZ禮貌的說法，即"至少也買一些 ADA"」、「如果你不能堅持，你就不會富有」等。

根據HTX行情訊息顯示，比特幣價格今（10日）稍早已突破7.9萬美元大關，最高一度觸及7萬9875.35美元，再創歷史新高紀錄。截至台北時間10日下1點45分左右，比特幣價格暫報7萬9593.03美元，24小時內漲幅4.29%。

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