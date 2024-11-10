入職台積電不到1個月懷孕怕被辭退 過來人喊：一定黑掉

台積電優渥的薪資及福利，吸引許多求職者。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕然而，近日有位女網友發文，表示自己才剛入職台積電不到1個月，就突然發現自己意外懷孕了，擔心因此被公司辭退，貼文曝光引來不少科技業網友討論，不少人認為「一定會黑掉」。

日前一名女網友在Dcard以「剛入職台積電突然發現懷孕了」為題發文，表示因為體質關係比較不容易懷孕，所以和老公沒有特別避孕，沒想到才剛入職台積電不到1個月，卻意外驗出懷孕，因為才剛進台積電擔任作業員不到1個月，很怕向公司坦白會直接被辭退，如此尷尬的時間點讓她相當無奈。她表示，不想輕易放棄工作，但體質關係，懷孕需要安胎，公司能停職留薪也好，希望前輩給她一些建議。

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文章曝光後，立刻引發網友討論，「直接講不用怕，不會被辭退，只是黑掉是一定的，畢竟妳佔掉一個缺，這年妳部門只能請人支援」、「醫生只要開立就可以請，最長是一年。台積是個體恤員工優良的公司，會請其他員工多幫你擔待原本請你進來要做的事情，回來記得多感謝一下同事」、「一定會讓人家說話而已，畢竟佔掉一個名額，不補人情況，其他人力要分擔掉妳的部分，其他人同事會很X，這點妳自己要理解」。

不過，留言區也有不少人批評原PO，「因為比較不容易懷孕就不避孕，妳本身根本就沒做好生小孩的準備啊，超級沒責任感的表現」、「懷孕最好會突然發現，這不就跟意外懷孕一樣，哪那麼意外」。也有人感嘆，「真慘，一堆公司人力卡這麼緊，難怪現在女生不敢生」、「看完留言真的覺得，下輩子不要當女生好了」、「為什麼要對女性懷孕這麼有惡意，我們不是在家享福欸」。

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