台積電先進晶片11/11起禁供中國 路透：美國商務部拒絕評論

美國命令台積電從週一（11日）開始，停止向中國客戶出貨經常用於AI應用的先進晶片。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕先前台積電曾向美國商務部通報，其生產的一款晶片被發現用於華為的AI處理器當中。現在，外媒引述知情人士報導，美國命令台積電從週一（11日）開始，停止向中國客戶出貨經常用於AI（人工智慧）應用的先進晶片。

根據《路透》報導，美國商務部已經向台積電發出信函，針對特定先進晶片實施出口限制，這些晶片包括為AI加速器與圖形處理器（GPU）提供動力的7奈米或更先進的晶片。

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消息人士指出，在商務部的信件發出後，台積電已經通知受影響的客戶，自週一起停止晶片發貨。

路透最新的報導，美國商務部拒絕發表評論；報導引述台積電回應稱，不評論市場傳聞，並重申作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。

在數週前，台積電通報美國商務部，其一款晶片被發現使用在華為的AI處理器。據路透上月報導，技術研究公司Tech Insights拆解了該產品，發現台積電晶片，顯示可能違反出口管制規定。

美國已將華為列入貿易受限名單，供應商需獲得許可才能向該公司出口任何商品或技術，且任何可能促進華為AI發展的許可都可能遭到拒絕。消息人士透露，台積電已暫停向中國「算能科技」（SOPHGO）運送晶片，因其所製造的晶片與在華為AI處理器中發現的晶片相符。

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