智邦為何英文名「Accton」？宣明智妙語令人莞爾

聯電科技榮譽副總事長宣明智今（10日）出席智邦科技總部竹北AI園區開幕典禮，致詞時妙語如珠，引來哄堂大笑、掌聲如雷。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕聯電科技榮譽副總事長宣明智今（10日）上午出席智邦科技總部竹北AI園區開幕典禮，致詞時一開口，自稱曾很好奇「智邦科技Accton」的英文名稱怎麼來，一問得知，原來是發音接近「A坦」（諧音台語「會趁」，會賺）；語畢，現場哄堂大笑，熱烈鼓掌。他再補充說：「會賺錢很重要，賺＝ton，一噸一噸（ton）的賺起來！」

宣明智致詞時表示，智邦科技總部進駐新竹縣AI智慧園，有智慧又有手氣和風水，會賺錢，讓台下的智邦董事長黃國修、新竹縣長楊文科等人開懷大笑，熱烈鼓掌。（記者廖雪茹攝）

宣明智接著說，智邦不但名字取得好，而且手氣也很好，原來要往南邊發展，後來因緣際會，把總部搬到竹北，總部後方是「智慧路」，但門牌沒用「智慧路」，經檢視請帖，地址是用「智慧一路一號」，「一路一直好」，也就是「一路都是第一啦」！宣明智這段話再次掀起全場熱烈鼓掌。

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宣明智接著談到，新竹縣長楊文科當初推動AI智慧園區，無論廠商組成和風水地位都優，因為從北往南到竹科、中科、南科，AI智慧園區位在最北，先把客戶攔截下來，以高鐵串接全台科學島。智邦在此是總部中的總部，非常重要的地位，往後將有很多發展。

宣明智並說，AI智慧園區4家公司，普生做生物科技，義隆電子為全球人機介面晶片廠商，緯創資通是雲端伺服供應商，智邦科技專注於網路通訊領域，4家的特色產生互補效益，將來的趨勢是產業整合，AI運用在各個層面；聚在這裡還有另一項優點，彼此同質性不那麼高，大家不怕挖角，合作多於競爭，一定會有很多的發展。

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