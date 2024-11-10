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Booking.com母公司宣布業務重組 涉及裁員

2024/11/10 11:31

知名旅遊預訂平台Booking.com母企「Booking集團（Booking Holdings ）」將進行業務重組，包括涉及裁減部分員工。（示意圖，彭博）知名旅遊預訂平台Booking.com母企「Booking集團（Booking Holdings ）」將進行業務重組，包括涉及裁減部分員工。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，知名旅遊預訂平台Booking.com母企「Booking集團（Booking Holdings ）」將進行業務重組，涉及裁減部分員工。

綜合媒體報導，Booking集團本月8日宣布將實施某些組織變革，當中包括實現流程和系統現代化、預期裁員、優化採購以及尋求節省房地產等措施。

Booking集團希望透過上述措施，提高集團營運費用效率、組織靈活性並釋放資源，改善為客戶和合作夥伴提供的服務，並為集團的長期定位提供更好的定位。

對此新一輪裁員規模有多大，Booking集團並未透露，僅稱將在適當的時候提供更多具體細節。

根據數據顯示，截至2023年底，Booking集團擁有約2.36萬名員工，其中有47%員工居住在歐洲。因此在Booking集團確定特定裁員的規模之前，須諮詢勞資委員會的意見。

Booking集團8日股價收在4943.27美元，漲幅0.46%。

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