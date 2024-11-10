台糖加油捐點數、加滿額 送葡萄糖胺飲

台糖油品部與所屬加油站從即日起至十二月三十一日推出公益行動，凡是會員捐加油點數或十二月加油滿額都可獲贈一罐葡萄糖胺健康飲品。（圖：台糖公司提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台糖加油站即日起到今年底舉行「寒冬送暖，加油捐點數做公益」活動，凡會員將3千點加油點數愛心轉贈給華山基金會，照顧獨居老人與弱勢族群，可免費獲得台糖最新保健飲品「葡萄糖胺飲Plus」1罐；12月起再加碼，加油滿額就送葡萄糖胺飲。

台糖油品事業部執行長柯勝宗指出，葡萄糖胺飲Plus是台糖生技事業部最新推出的保健飲品，內含多項關鍵營養素與完整複方，且無添加防腐劑、人工色素與西藥，順口好喝、好吸收。

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即日起至今年12月31日，凡台糖加油站會員將3千點的會員加油累積點數轉送給華山基金會，即可免費獲得1罐市價70元的台糖葡萄糖胺飲Plus。捐贈的愛心點數將由華山基金會兌換成愛心物資，發送給有需要的獨居長輩與弱勢族群。

此外，從12月1日至12月31日，台糖加油站加碼推出「加油滿額贈」，除原有優惠活動，凡到站加汽、柴油滿25公升（柴油不包含大宗客戶），可再獲贈1罐葡萄糖胺飲Plus，且可累進贈送。

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