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馬斯克支持川普干預聯準會政策

2024/11/10 10:19

美國富豪馬斯克（Elon Musk，圖右）支持川普（Donald Trump，圖左）干預美國聯準會（Fed）政策的想法。（法新社）美國富豪馬斯克（Elon Musk，圖右）支持川普（Donald Trump，圖左）干預美國聯準會（Fed）政策的想法。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）近日表態，支持當選總統的川普（Donald Trump）干預美國聯準會（Fed）政策的想法。

《CNBC》報導，美國猶他州共和黨參議員麥克李（Mike Li）近日在社群平台X發文表示，「美國行政部門應該在總統的指導下，這就是憲法的設計方式，而聯準會是我們在這方面偏離憲法的眾多例子之一，也是我們應該結束聯準會（EndTheFed）的另一個原因。」

麥克李上述發文一出，引發外界熱議，有網友表示，「事實上，聯準會是一個外國實體，無權控制美國的貨幣體系，必須解散」、「聯準會只是操縱貨幣和利率……毫無用處。」、「在這一點上我必須不同意。聯準會被分拆出來，這樣總統就不會因為短期政治原因而做太多調整。」、「結束美聯儲並不明智。我們目前的貨幣體系理論上獨立於政治影響，這對我們的經濟穩定至關重要。將其視為與政治獨立的司法機構具有同等價值的經濟支柱。」等。

科技富豪馬斯克也轉發麥克李上述發文，並發了表達同意的「100」表情符號。

報導指出，馬斯克的言論反映了對聯準會獨立性的更廣泛的壓力運動，並預料這種運動可能會在下一屆川普政府中形成。

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