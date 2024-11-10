一袋袋半導體機密奉送華為 SK海力士中國籍前員工判刑

SK海力士前員工因竊取技術機密跳槽華為，遭判刑並處以罰鍰。（路透）

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〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體Korea Bizwire報導，一名SK海力士中國籍前員工因竊取關鍵半導體技術跳槽華為，被判處18個月徒刑與2000萬韓元（台幣46萬元）罰鍰。

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報導說，水原地方法院驪州分院判決，36歲的被告觸犯南韓的產業技術洩漏防止及保護法成立。法院駁回她的辯詞，亦即2022年她列印包含被認定為國家核心技術的資料，是為了研究的目的，以及加快工作交接。

法院判決指出，「被告在安全措施相對鬆懈的SK海力士上海辦事處，以4天的時間列印約4000張A4的技術文件，此舉的時機正值她辭職前夕，實屬罕見；有合理的理由推測她每天將300張的文件藏在她的背包與購物袋中，分批帶出」。

法院認為，後續任職華為的被告可能意圖利用這些資料，向新雇主證明她的價值。然而，因沒有明確證據證明這些遭竊的技術被華為使用，以及SK海力士沒有具體受損的證明，因此判處較輕罪刑。

報導說，被告2013年起任職SK海力士，從事半導體缺陷分析工作。2020年至2022年她出任該公司中國子公司企業對企業（B2B）客戶關係團隊主管，2022年6月她返回韓國，同月她接受華為更高薪的工作。

調查顯示，她離開SK海力士之前，列印了約4000張文件，其中包含半導體製程方面的解決方案。SK海力士有嚴格的安全規定，禁止使用隨身碟與其他儲存器材，同時透過紀錄包括內容、影印機使用者資料與預期用途等細節，嚴密監控列印的資料。

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