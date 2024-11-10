會錄音？英消保團體：中國製氣炸鍋會把用戶個資上傳TikTok

英國消保團體「Which？」發布報告指出， 總部位於中國的Aigostar和小米所製造的氣炸鍋，透過聯網的應用程式收集用戶數據，並將數據上傳至TikTok等中國企業的伺服器，產生個資外洩危機。（擷取自小米官網）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《衛報》、《每日郵報》等外媒報導，英國消費者保護團體「Which？」發布「為什麼我的氣炸鍋監視我？」調查報告指出， 總部位於中國的Aigostar和小米所製造的氣炸鍋，透過聯網的應用程式（App）收集用戶數據，並將數據上傳至TikTok等中國企業的伺服器，隨後應用程式會告知，收集的資料可能被分享給第三方，但未闡明資料的使用目的。

報告指出，Aigostar和小米智慧氣炸鍋都主打讓用戶還沒回到家前，便可遠端連線控制氣炸鍋開始工作，因此會要求在用戶的手機裡安裝管理App，而這些App包括追蹤並取得許多用戶個資的功能，要求錄音許可也是其中之一。

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報告說，小米智慧氣炸鍋的「小米之家」App連接了臉書、TikTok廣告管理平台Pangle的追蹤器，且根據用戶所在位置，也可能連結至騰訊的追蹤器。另外，小米和Aigostar的氣炸鍋還會將用戶個資發送到中國的伺服器，儘管在產品的隱私權聲明已有事先註明。與此同時，Aigostar還允許用戶在設定帳戶時，選擇輸入性別和出生日期等個人詳細信息，但這不是強制性的。

遭質疑的小米反駁稱，「Which？」的調查不準確，當用戶使用氣炸鍋時，在「小米之家」App的錄音權限不適用於小米智慧氣炸鍋，因氣炸鍋並非直接透過語音指令或視訊通話操作。Aigostar則未對「Which？」的報告發表評論。

英國資訊專員辦公室（ICO）計畫明年春天推出有關消費者資料使用的新規，新規將要求，企業需明確告知收集用戶資料的目的。

「Which？」指出：「目前，智慧產品製造商及合作企業正在無差別地收集消費者數據，且大部分用途不透明，明年春天推出的新規，應全面適用於海外企業。」

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