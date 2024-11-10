華為藉白手套下單一場空 中媒曝台積電已將所有晶圓銷毀了

中媒披露，涉及華為白手套的中國廠商下單的晶圓，已被台積電銷毀。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對華為實施制裁後，華為的昇騰910B處理器被發現採用台積電7奈米製程產品，疑似透過「白手套」向台積電下單，傳出充當華為白手套的中國IC設計公司全額預付款達數億美元（約上百億新台幣）恐被台積電沒收。中媒還披露，涉及華為白手套的中國廠商下單的晶圓已被台積電全數銷毀。

本報此前報導，半導體業界人士爆料，疑似華為「白手套」其實是中國一家設計公司，於今年上半年以7奈米案準備向台積電投片，並付幾億美元（約上百億新台幣）的全額晶圓代工費用，後來被台積電發現設計跟華為的AI處理器昇騰910B非常相似，台積電立刻通知美國商務部，並同時取消該客戶的設計定案（tape out），也就是尚未生產，這位客戶因違反規定，大筆的全額預付款恐面臨被台積電沒收下場。

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對於半導體業界人士稱台積電尚未生產該筆訂單，中媒集微網則披露不同的訊息，指稱先前華為「白手套」事件涉及的中國廠商，其所有wafer（晶圓）已被台積電盡數銷毀，未來是否還能繼續在台積電下單代工仍難以得知。

另外，歷經華為繞道向台積電下單一事後，台積電已經向目前所有中國AI晶片客戶發送正式電子郵件，宣布自11月11日起，將暫停向中國AI/GPU客戶供應所有7奈米及更先進製程的晶片。

一位知情人士指出，關於進一步對中國先進製程的管控，美國相關人士其實在上週五（11月1日）就來台展開探討，最終台積電決定斷供中國7奈米及更先進製程的晶片。

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