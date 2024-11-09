通縮越陷越深 中國物價成長逼近「0」

中國10月消費者物價指數（CPI）年增僅0.3％，表明北京近期一連串的刺激措施，遠不足以讓中國的經濟擺脫通縮泥淖。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國國家統計局9日公佈，10月消費者物價指數（CPI）年增僅0.3％，從9月的年增0.4%下滑。工業生產者出廠價格指數（PPI）年減2.9%，減幅高於經濟學家預期的下跌2.5%與前一月的年減2.8%，為連續第25個月下跌，顯示北京近期一連串的刺激措施，遠不足以讓中國的經濟擺脫通縮泥淖。

彭博報導，數據顯示，排除食品與燃料價格的核心CPI年增0.2％。儘管自9月底以來，北京推出降息、降準與支持股市、房市等刺激措施，然而持續逼近0％的通膨，是中國內需仍然低迷的最新證據。

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仲量聯行中國首席經濟學家龐溟指出，PPI負值波及消費產品價格，而低迷的消費者信心與需求使服務價格下滑，預料今年剩下時間，CPI料將維持疲軟，增加明年初進一步降息的可能性。

中國全國人大常委會議8日公佈規模10兆人民幣（44.85兆台幣）、協助地方政府解決債務危機的計畫，許多經濟學家與投資人認為，如果不採取更寬鬆的財政政策來支撐內需、提振消費者信心，中國將難以走出通縮困境。

再者，隨著今年經濟的關鍵驅動力出口，正面臨美國準總統川普的高關稅風險，中國加大刺激消費的壓力將進一步加劇。

上海保銀投資首席經濟學家張智威指出，中國的通縮壓力明顯持續，人大常委會置換債務的決策是解決中國宏觀挑戰的一部份。如果明年爆發貿易戰，可能採取更大膽的行動；「我認為財政部已暗示更大規模的財政支出，市場焦急等待潛在財政刺激的細節」。

他補充，針對消費端的刺激將更能提振需求，以及避免使中國產能過剩的問題惡化。

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