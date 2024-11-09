川普勝選最大贏家 特斯拉市值衝破1兆美元

特斯拉執行長馬斯克是川普主要支持者，川普勝選後，特斯拉股價應聲大漲。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是川普主要支持者之一，為其競選活動投入上億美元，川普勝選後，特斯拉股價應聲大漲，8日上漲8.19%，市值正式突破1兆美元。

綜合外媒報導，市場預期即將上任的川普政府可能會令特斯拉受益，同時對其電動汽車競爭對手構成打擊，激勵特斯拉股價在大選後累計上漲逾26.5%，近一周漲了27.25%，創下截至2023年1月27日當周上漲33.34%以來最佳單周表現，特斯拉市值也在週五（8日）正式突破1兆美元。

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Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 表示，川普政府可能會為特斯拉和其它公司帶來較少的監管。特斯拉在電動車產業擁有無法匹敵的規模和範圍，在缺乏電動車補貼的環境中，這樣的動態可能會為馬斯克和特斯拉提供明顯的競爭優勢，再加上更高的中國關稅，預計這將持續阻擋便宜的中國電動車品牌（如比亞迪和蔚來等）在未來幾年進入美國市場。

川普此前曾表示，他可能會取消聯邦政府提供的7500美元電動車稅收抵免。這些抵免政策在過去有助於推動特斯拉的電動車銷售。

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