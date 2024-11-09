傳保會：短影音成直銷商必爭之地 流量帶來商機

傳保會今日舉辦「影音變現大師」班，讓直銷商了解短影音成必爭之地、流量可帶來商機。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕財團法人多層次傳銷保護基金會（簡稱傳保會）今（9）日舉辦「影音變現大師班」，現場包括如新、安麗、妮芙露、連法等40家公司、超過300位直銷商出席，傳保會與安麗鑽石級直銷商林國壹均表示，數位轉型是眼下重點推動任務，其中，短影音更成為現代行銷必爭之地，將「流量」變成「商機」，就能提升個人品牌影響力。

傳保會為公益性質的財團法人，主管機關為公平交易委員會，而傳保會主要以調處多層次傳銷民事爭議、教育宣導法令、健全傳銷業的發展為目標，提倡公平競爭及提升傳銷業整體社會形象，同時也讓台灣傳銷業持續邁向國際化。

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傳保會執行長張琳禎指出，短影音成為現代行銷的必爭之地，而傳保會致力於為傳銷產業興利，數位轉型是重要的推動任務，此次講座不僅結合未來趨勢與實務，更是一個里程碑，象徵傳銷產業積極擁抱數位浪潮。

短影音行銷專家「老獅說」Lion也介紹短影音平台的運作機制、內容創作技巧及流量變現模式等，並透過實際案例分析與互動問答，協助與會夥伴掌握如何製作吸引人的短影片，並有效將流量轉化為商機，進一步提升個人IP品牌影響力。

張琳禎也預告，12月6日還將舉辦「2024傳銷經營實務與法律趨勢論壇」，活動主題聚焦ESG，由安麗營運長黃桂琴、如新總經理張雅婷、賀寶芙總經理陳昭良及威望總經理陳麗鎂等，探討如何將ESG理念融入企業核心；律師林天財針對傳銷產業在組織行銷與社群行銷結合下的法律議題，協助企業規避風險；此外，中華直銷法律學會理事長吳婕華將透過最新的契約範本，探討傳銷產業未來發展趨勢，並提供實用建議。

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