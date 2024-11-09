晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

傳保會：短影音成直銷商必爭之地 流量帶來商機

2024/11/09 19:58

傳保會今日舉辦「影音變現大師」班，讓直銷商了解短影音成必爭之地、流量可帶來商機。（業者提供）傳保會今日舉辦「影音變現大師」班，讓直銷商了解短影音成必爭之地、流量可帶來商機。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕財團法人多層次傳銷保護基金會（簡稱傳保會）今（9）日舉辦「影音變現大師班」，現場包括如新、安麗、妮芙露、連法等40家公司、超過300位直銷商出席，傳保會與安麗鑽石級直銷商林國壹均表示，數位轉型是眼下重點推動任務，其中，短影音更成為現代行銷必爭之地，將「流量」變成「商機」，就能提升個人品牌影響力。

傳保會為公益性質的財團法人，主管機關為公平交易委員會，而傳保會主要以調處多層次傳銷民事爭議、教育宣導法令、健全傳銷業的發展為目標，提倡公平競爭及提升傳銷業整體社會形象，同時也讓台灣傳銷業持續邁向國際化。

傳保會執行長張琳禎指出，短影音成為現代行銷的必爭之地，而傳保會致力於為傳銷產業興利，數位轉型是重要的推動任務，此次講座不僅結合未來趨勢與實務，更是一個里程碑，象徵傳銷產業積極擁抱數位浪潮。

短影音行銷專家「老獅說」Lion也介紹短影音平台的運作機制、內容創作技巧及流量變現模式等，並透過實際案例分析與互動問答，協助與會夥伴掌握如何製作吸引人的短影片，並有效將流量轉化為商機，進一步提升個人IP品牌影響力。

張琳禎也預告，12月6日還將舉辦「2024傳銷經營實務與法律趨勢論壇」，活動主題聚焦ESG，由安麗營運長黃桂琴、如新總經理張雅婷、賀寶芙總經理陳昭良及威望總經理陳麗鎂等，探討如何將ESG理念融入企業核心；律師林天財針對傳銷產業在組織行銷與社群行銷結合下的法律議題，協助企業規避風險；此外，中華直銷法律學會理事長吳婕華將透過最新的契約範本，探討傳銷產業未來發展趨勢，並提供實用建議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財