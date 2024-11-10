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經濟學人：川普重返白宮 北京陷入4D危機

2024/11/10 07:22

川普選前揚言要對中國加徵60%新關稅，隨著川普重返白宮，美中將掀起新一輪貿易戰。（路透資料照）川普選前揚言要對中國加徵60%新關稅，隨著川普重返白宮，美中將掀起新一輪貿易戰。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕經濟學家曾說，中國面臨「三個D」的困擾，包括債務（debt）、通貨緊縮（deflation）和貧困人口（poor demographics），如今川普將重返白宮，中國3D問題又添一樁-Donald Trump，川普揚言要對中國加徵60%新關稅，而中國在11月8 日全國人大常委會後卻僅推出一項新計劃來解決4D問題之一：債務。經濟學人直言，鑒於川普與中國攤牌迫在眉睫，北京的刺激力道仍顯不足。

《經濟學人》報導，過去15年來，中國地方政府隱性債務一直是中國統治者和投資者揮之不去的擔憂，近年來隨著中國經濟放緩，稅收減少，房地產市場低迷也削弱土地銷售，中國隱性債務變得越來越嚴峻。

由於地方政府重要資金來源銳減，開始削減公共服務，出售國有資產，並騷擾企業追繳稅款和費用。最臭名昭著的例子是陝西省一家雜貨店因銷售2.5公斤不合格芹菜，被處以6.6萬人民幣罰款。中國官方還敦促負債最重的省份「砸鍋賣鐵」，這是窮人版的賣家產。

為了解決地方債務危機，中國十四屆全國人大常委會11月8日舉行記者會，批准增加6兆人民幣地方政府債務限額，以置換存量隱性債務，加上新增地方政府專款債券可置換隱性債務4兆人民幣，總計10兆人民幣。

外界原本希望中國採取更慷慨、更直接的措施來刺激支出，並消除通貨緊縮，但中國領導人顯然認為目前還沒有宣布這些計畫的迫切性。有鑑於川普可能兌現競選承諾，對中國發動第二次貿易戰，中國統治者可能正在計劃節省財政彈藥，以應對他們將面臨更大規模的貿易戰。

報導直言，中國「防患於未然」的本能並不像看起來那麼謹慎，缺乏刺激措施導致中國的實際資源、勞動力和資本未被充分利用，這不是節儉，而是浪費。閒置投資資金（Dry gunpowder，乾火藥）可儲存，中國勞動力的時間和精力則不然。報導認為，中國與川普的攤牌迫在眉睫，北京的刺激力道仍顯不足。

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