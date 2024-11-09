川普輕綠能 產業看利多、智庫憂競爭

外媒報導，美國新當選總統川普擬上任後，將退出巴黎氣候協定。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統當選人川普選前就高喊廢除「降低通膨法案」綠色政策，外媒最新也報導川普擬退出「巴黎協定」。國內風電供應鏈並不擔憂，認為少一個市場競爭有望降本，不過，國內智庫認為，美國關上綠能大門，各國將尋找新市場發展，台灣恐面對低價綠能競爭。

川普選前就大力反對綠色政策，還痛批「通膨削減法案」是騙局，但川普重要金主馬斯克是電動車特斯拉創辦人，外界也關注川普對綠色政策的態度，不過根據紐約時報報導，川普正草擬行政命令及聲明，將宣布退出巴黎氣候協定，以兌現競選承諾，開出第一槍。

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風電供應鏈世紀鋼分析，過去就是因為美洲、歐洲、亞洲等都在積極興建風電，造成風機成本暴漲40%、吊裝船各國瘋搶，導致成本飆升，業者認為，少了美國市場競爭，對非美地區的風場開發，反而有助降本，是相對利多的消息。

他進一步指出，開發商一度因風機成本大漲，拉高建造成本，但會透過壓低其他供應鏈的價格來控制整體開發成本，若可回歸市場供需，風機以外的其他供應鏈不必被砍價。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜日前在論壇上提醒，隨著川普當選，美國能源將回歸傳統化石燃料，且當美國關起綠能大門，過剩的產能將尋求新的市場，而國際貿易沒有善良，過剩產能若來到台灣就會帶來衝擊。

陳中舜提到，國內目前的光電平均價格約3到4元，還是高於國際行情，台灣勢必會面對國際低價的綠電競爭，而台灣若要持續發展綠電，除要選擇能源類別，國內本身的綠電制度也要更健全。

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