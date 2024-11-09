川普高關稅暴雨將至 美時尚鞋廠迅速腰斬對中國採購

美國時尚鞋廠史蒂夫·馬登（Steve Madden） 宣布，已實施一項計劃，將中國採購削減最多達到45%。（取自網路Getty Images）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國新當選總統川普提議的高關稅陰影籠罩美國經濟，一家受歡迎的時尚鞋業公司已經計劃迅速將生產遷出中國。

就在川普獲勝後不到48小時，時尚鞋廠史蒂夫·馬登（Steve Madden） 首席執行長愛德華·羅森菲爾德 （Edward Rosenfeld） 在財報會議上宣布，已實施一項計劃，將中國採購削減最多達到45%。

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羅森菲爾德 （Edward Rosenfeld） 表示：「你應該預料到，我們從中國採購的商品比例將開始更快下降。」這家時尚鞋業零售商也指出，將把更多業務集中在巴西、墨西哥、越南和柬埔寨的工廠基地。

據路透報導，史蒂夫·馬登另一位高層表示：「如果川普在明年1月上任時決定徵收關稅，我們目前的業務中不到一半可能會受到對中國進口產品徵收關稅的影響。」這位高管補充道，明年的目標是將從中國採購的商品比例減少約40%至45%。

川普一直致力將關稅作為戰略談判政策，對來自其他國家的商品徵收20%的關稅，尤其是對來自中國的進口商品徵收60%的關稅。

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