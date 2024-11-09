曾瞎扯A股漲到14600點 上海炒股網紅遭封殺

中國網紅「愛在深秋」宣稱A股漲破一萬點，近期開通抖音帳號推薦股票，慘遭封殺。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自稱「愛在深秋」的中國網紅宣稱A股將會漲破14600點，吸引許多人跟風炒股，造成大量散戶被套牢，此前曾傳出這位上海網紅遭套牢的股民痛揍。近日則有中中國網友發現，「愛在深秋」抖音帳號已被封禁。

中國9月底推出多項經濟刺激措施後，一度掀起全民炒股熱潮，中國網紅「愛在深秋」憑藉對股市獨到的見解贏得不少粉絲關注，高喊A股將會漲到1萬4600點，並稱若萬一套牢就送你2句話：「買的偉大，套的光榮」。

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許多人覺得中國網紅「愛在深秋」的說法是吹牛，仍有不少人聽信跟風炒股，最終落的慘賠下場，套牢的股民怒氣沖沖上街要找他算帳，傳出他出門時被股民逮到痛揍一頓。

即使如此，中國網紅「愛在深秋」仍在10月30日開通個人抖音帳號，粉絲接近50萬，並預告要在11月9日晚上7點開啟首場直播，還說「希望所有的股友到時候準時來觀看我直播」。不過，中國網友發現，靠點評股市在網路爆紅的上海網紅「愛在深秋」抖音帳號已經被封。

對於中國網紅「愛在深秋」抖音帳號被封一事，中國投顧強調，近期確實正在對直播及短影音等相關內容進行整頓，近幾天抖音推薦股票相關直播的熱度驟降。有投顧公司還緊急發布內部通知，要求發布短影音不得提及任何個股的名字和代碼或用暗號代替，不得公開提供任何市場預測以及投資建議。

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