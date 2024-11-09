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對中鷹派任貿易沙皇北京剉咧等 傳川普邀萊席爾再披戰袍

2024/11/09 16:06

傳出川普可能再度邀請萊席爾擔任美國貿易代表。（路透）傳出川普可能再度邀請萊席爾擔任美國貿易代表。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普第一任期內爆發美中貿易戰時，美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）是關鍵人物，傳出川普可能再度邀請萊席爾擔任貿易代表，外界認為，無論萊席爾是否出任美國貿易代表，美中貿易戰勢必在川普第二個任期加劇。

《金融時報》報導，川普在第一個對中國發起貿易戰，當時美國貿易代表就是萊席爾，隨著川普即將重返白宮，近期正在組建內閣團隊，有消息指出，川普可能再度邀請萊席爾擔任美國貿易代表。

目前尚不清楚萊席爾是否會接受這一職位，萊席爾及川普的發言人都沒有回應置評請求。不過，聯邦眾議員、眾議院預算委員會的民主黨高層博伊爾（Brendan Boyle）對這一消息表示歡迎，他也是負責監督貿易的籌款委員會的成員。

博伊爾說，當萊席爾擔任美國貿易代表時，我與他一起制定了《美墨加協議》（USMCA），他的行動是跨黨派的，在兩黨都受尊重。

報導指出，萊席爾深受川普信任，他被川普授命負責美中第一階段貿易談判，並取得成功。作為談判籌碼，川普政府對中國進口商品徵收高額關稅，成功將北京帶上談判桌。萊席爾擔任貿易代表期間，改變了過去的美國政策方向，不再以商業利益為驅動達成貿易協議，而是專注於旨在讓製造業回流美國和保護美國工人。

在萊席爾的參與下，美國還與日本等達成了有限的貿易協議，並更新美國與墨西哥和加拿大的協議。

川普執政4年期間，美中貿易戰將加劇。（美聯社）川普執政4年期間，美中貿易戰將加劇。（美聯社）

中國也相當關注對中鷹派的萊席爾是否再披戰袍，中媒財新指出，在美中貿易問題上，萊席爾主導對中國展開301調查，對來自中國的3600多億美元產品加徵關稅，以扭轉與中國的「不公平貿易關係」。他也是代表川普政府與中國進行第一階段貿易談判的美方主談人，期間與中國時任國務院副總理、中美經貿對話中方牽頭人劉鶴多次在談判桌上交鋒。

川普在今年競選期間提出一系列關稅主張，包括對中國商品再加60%的關稅，都得到萊席爾的力挺。他認為，美國這麼做的目的，不是要就某一項具體的貿易壁壘創造談判籌碼，而是為了消除美國「結構性貿易逆差」。

萊席爾先前也告訴華爾街基金經理，如果川普獲勝，將在上任後迅速實施全面關稅方案。據悉，萊席爾一直幫助川普準備上任百日的貿易政策議程，其中關稅政策就是關鍵。

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