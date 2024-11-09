台美關鍵時刻！台積電美廠完工 拜登川普、張忠謀魏哲家同框可期

台積電美廠的完工典禮預計將於2024年12月第一週舉行，並於明年上半年進行量產。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據美媒報導，12月初台積電在美國亞利桑那州工廠將舉行完工典禮，現任和即將上任的美國總統拜登和川普將出席，因為兩人都希望將美國半導體業推向新的高度。日前媒體也指出，預計台積電創辦人張忠謀和董事長魏哲家會出席，屆時台美產官領袖將齊聚一堂。

鑑於美國對尖端晶片，尤其是蘋果和輝達的巨大需求，台積電亞利桑那州工廠是拜登政府將半導體生產遷回本土的最大里程碑之一。

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由於美國沒有從台灣等國家外包半導體，而是專注於國內生產，最終將推動工業化並減少對其他國家的依賴。

美國推動半導體產業的進步採取政治轉向，政策制定者專注於決策如何幫助促進國內生產，最終將其轉化為政治成就。DigiTimes的一份新報告中，據稱拜登和川普預計將在台積電亞利桑那州工廠落成典禮上首次公開亮相。

川普將成為下一任美國總統，而拜登將離開白宮，他們兩人的出席將成為美國歷史性成就，以及美國晶片野心的展現意義。

台積電美廠的完工儀式預計將於2024年12月第一週舉行，並於明年上半年進行量產。該工廠最初據稱負責5奈米和4奈米生產，而台積電也表示有意建立2奈米生產線。

這次典禮將是眾星雲集，預期台積電的其他大客戶像是蘋果執行長庫克，以及輝達、超微執行長黃仁勳和蘇姿丰，可能也會受邀出席。

美國大選競選期間，川朗對台灣和台積電的言論多有爭議，他提到對台廠晶片補助措施是有爭議的，他稱這是「糟糕」的一步。他也稱台灣正「竊取」美國半導體技術，應該會阻止這種行為。

因此，觀察川普領導下的美國政府將如何塑造該行業的發展將會很意義。未來台積電會不會得到同樣的「獨家」待遇，有待觀察，而這將也是台美關係在地緣政治下的關鍵時刻。

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