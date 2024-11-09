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不只台積斷供！美祭殺招要求ASML、日商及3美企交出中國客戶清單

2024/11/09 14:37

美中科技戰加劇，將重創中國半導體產業。（示意圖，路透社）美中科技戰加劇，將重創中國半導體產業。（示意圖，路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金融時報8日披露，為了阻絕中國取得先進半導體晶片，台積電已經通知中國IC設計公司，自11月11日起停止為中國客戶生產最先進的AI晶片。台積電斷供中國晶片只是第一槍，傳出美國眾議院中國特別委員會考量國安問題及危及台灣安全為由，已致函荷蘭半導體設備商ASML、日商東京威力科創及美商應材（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA），提供中國客戶清單。

台積斷供7奈米以下晶片 重創習近平晶片夢

外媒認為，台積電斷供，可能讓阿里巴巴和百度等中國大型科技公司的AI夢想和計劃受挫。（路透）外媒認為，台積電斷供，可能讓阿里巴巴和百度等中國大型科技公司的AI夢想和計劃受挫。（路透）

《金融時報》報導，隨著美國持續遏制北京AI發展力度，台積電對中國客戶表示，從下週一（11/11）起將無法繼續為其生產7奈米或以下先進製程晶片。其中，2位知情人士強調，台積電未來向中國客戶供應此類半導體，都可能需要經過華盛頓審批。

台積電對市場傳言不予置評，強調台積公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。

報導認為，台積電收緊和停止對中國客戶的先進晶片供應，可能讓阿里巴巴和百度等中國大型科技公司的AI夢想和計劃受挫。

收緊半導體設備輸中 美要求5廠商交客戶清單 

港媒披露，美國眾議院中國特別委員會已致函ASML、東京威力科創及3家美商，提供中國客戶清單。（示意圖，歐新社）港媒披露，美國眾議院中國特別委員會已致函ASML、東京威力科創及3家美商，提供中國客戶清單。（示意圖，歐新社）

除了台積電11月11日起斷供中國7奈米以下製程晶片外，美國也將收緊半導體設備輸中。

《南華早報》9日報導，美國眾議院中國特別委員會考量國安問題，已致函荷蘭半導體設備商ASML、日商東京威力科創（Tokyo Electron）及美商應材（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA），要求這5家公司詳細說明其在中國的銷售狀況和客戶清單。

美國眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）說，中國購買晶片製造設備不僅有助於中國向俄羅斯戰爭機器供應晶片，而且還威脅到台灣等鄰國，中國也將藉此降低受到美國制裁的限制。同時還會讓中國在人工智慧等關鍵領域繼續取得進步，這些領域是美中戰略競爭的核心。

美國國會議員認為，藉由ASML、日本東京威力科創及美商應材、科林研發、科磊等5家公司所提供的資訊，將有助於中國特別委員會了解晶片製造設備流向中國，以及其在中國晶片製造基地所發揮的作用。

對於美國眾議院中國特別委員會的要求，前述5家公司均沒有回應置評請求。

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