川普若徵60％關稅 專家曝中國經濟慘況

川普重返白宮，外界關注他是否會對中國實施60%關稅。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普（Donald Trump）重返白宮，其上台後的政策也備受外界關注，有經濟專家預計，如果川普上台後真的實施對中國進口商品加徵60%關稅的話，那麼中國經濟增長可能會下降高達2個百分點。

《彭博》報導，渣打集團（Standard Chartered）和麥格理集團（Macquarie Group）的經濟學家預計，如果川普真的選擇60%的對中國關稅，中國經濟增長將遭受多達2個百分點的打擊。

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渣打集團預計，這個60%的關稅，可能會使中國在下一年對美國出貨量減少高達70%。麥格理預計，中國的總出口額可能會下降大約8%。

《彭博》的經濟學家認為，美國的進一步行動，特別是大規模關稅，將會給中國經濟造成影響，中國可能會覺得有必要做出回應。根據麥格理的估計，如果關稅提升到60%，中國可能需要3兆元人民幣（13.57兆元新台幣）的刺激措施來抵消損失，另外還需要3兆元人民幣來扭轉疲軟的內需。

花旗集團（Citigroup）表示，額外加徵15%的關稅可能會對中國經濟增長造成0.5至1個百分點的拖累。但摩根士丹利（Morgan Stanley）的經濟學家則估計，如果美國對中國產品徵收50%的關稅，造成的影響可能不到1個百分點。

在川普第一任任期時，美國對中國商品的關稅稅率，從2018年初美中貿易戰前的平均3.1%，上升到2020年初的平均19.3%。

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