川普和Fed助攻美股！道瓊逼近44000點、台積電ADR收紅

週五美股多收紅。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普贏得2024大選後，美國股市攀升至新一輪紀錄，週五道瓊工業指數上漲259.65點，漲幅0.59%，指數逼近44000點，標普500指數上漲0.38%，短暫突破6000點，創下里程碑，那斯達克指數上漲0.09%，費城半導體指數則下跌0.81%，台積ADR微漲0.01美元，收在201.20美元。

綜合外媒報導，本週美國股市表現強勁，這在很大程度上歸因於川普獲勝後的大幅上漲。標普500指數本週上漲4.66%，道瓊上漲4.61%，兩個指數都創下自2023年11月以來的最佳單週表現。投資人普遍認為共和黨政府更有利於放鬆管制、有更多併購的潛力​及擬議的減稅措施。然而，巨額聯邦赤字和關稅增加也引發了對通膨上升的擔憂。

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一些與川普相關的股票週五仍然強勁。電動車製造商特斯拉上漲8.2%，市值突破1兆美元。執法科技股Axon Enterprises上調全年營收指引後，股價上漲28%以上。川普當選總統後表示他不打算出售社群媒體公司的股份，川普媒體科技集團上漲了15.2%。

本週股市也受到聯準會的提振，Fed週四將利率降低1碼，聯準會主席鮑爾在這項變革後表示，他對經濟「感覺良好」。

道瓊工業指數上漲259.65點或0.59%，收43988.99點。

那斯達克指數上漲17.32點或0.09%，收19286.78點。

S&P 500指數上漲22.44點或0.38%，收5995.54點。

費城半導體指數下跌43.47點或0.81%，收5290.52點。

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