鬆綁AI監管、打造加密幣首府、TikTok復活？川普科技政策馬斯克扮要角

首次上稿 11-08 23:57

更新時間 11-09 05:27

法新社》和《紐約時報》指出，這次力挺川普的富豪馬斯克（Elon Musk）肯定會在川普的矽谷政策扮演核心角色。（彭博檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕回鍋參選總統順利當選的川普，在美國科技產業正處於人工智慧（AI）崛起的浪潮中重回白宮，對科技業會有何影響？《法新社》和《紐約時報》指出，這次力挺川普的富豪馬斯克（Elon Musk）肯定會在川普的矽谷政策扮演核心角色，預期將鬆綁對人工智慧技術、加密貨幣的監管，短影音平台TikTok遭強制分割案也可能出現轉圜。

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外界預測馬斯克將是川普第二個任期的白宮要角，對科技產業的監管發揮影響力，包括與他旗下特斯拉、太空探索（SpaceX）和社群媒體X有關的事務。馬斯克的身邊可能會有一群科技「加速者」，也就是矽谷中更為偏向自由主義的右派，希望科技創新能不受政府限制地蓬勃發展，在川普當選後，這些科技巨頭將會一致希望現任聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗（Lina Khan）卸任；麗娜汗任內實施的監管政策，減緩了這些科技巨頭帝國不受限制擴張的速度。

川普的科技政策一個初期目標，可能會是現任總統拜登就規範人工智慧技術所下的行政命令。該行政命令針對人工智慧技術的安全性，制定一套讓企業自願遵守的標準，強調保護隱私權、打擊偏見，並且為政府應用AI定出指引；另外，拜登也成立「美國AI安全研究院（AI Safety Institute）」探索AI系統的風險。川普認同科技創新不該受到法規侷限，因此，他上任後可能修正或者廢除這道行政命令。

另外也幾乎可以肯定，川普政府會放鬆對加密貨幣的監管。川普第一任總統任內曾指加密貨幣是騙局，但是如今立場已經大逆轉，甚至也推出他自己的加密幣。

多名與加密幣產業有密切關係的科技大亨，這次大選向支持川普選戰的組織捐出大筆政治獻金，包括加密貨幣交易所「雙子星（Gemini）」創辦人溫克沃斯兄弟（Tyler and Cameron Winklevos）；該產業也在今年大選中投入數千萬美元，試圖影響全國數十場關鍵的國會席次選舉，是現代政治史上最積極在選舉中投入資金的產業之一。

過去兩年，現任拜登政府積極打擊、遏制加密貨幣公司的證券違規行為，迫使部分公司牽至海外，也引發對該產業在美國長期未來的質疑。相較之下，川普在選戰期間承諾將終結這些監管行動，將美國打造成「全球加密貨幣首府」。

5日初步計票數據出爐後，加密幣投資者不等正式結果出爐，預期川普可望勝選心理就帶動比特幣飆升超過7萬5000美元創新高。許多加密貨幣支持者認為，川普勝選將有利於該產業。

《法新社》和《紐約時報》分析都認為，川普將撤換對加密貨幣持懷疑態度而被該產業視為公敵的美國證券管理委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）。另外，川普也反對拜登任內通過的強制分拆短影音應用程式TikTok，使此案可能翻轉。

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