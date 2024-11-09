晶片制裁聯盟恐因川普出現裂痕 中國亟思趁隙突圍

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川普上台後，美日荷半導體聯盟恐出現裂痕，引發中國尋思建立新聯盟的機會。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕《路透》報導，中國半導體產業正為川普上台後，美中更加激烈的競爭尋思策略，相關因應方式包含竭盡所能採購外國晶片製造設備，以及尋求聘僱海外人才與建立新聯盟的機會。

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報導說，在檢視川普勝選後，中國半導體企業、協會與分析師發表的逾30篇文章與研究報告發現，當中被考慮的策略包括尋求與對川普政策感到疏離國家與企業建立更緊密關聯，以及加大技術自主的努力。

北京半導體行業協會副祕書長朱晶敦促中國的半導體公司，加大海外業務，並向更多國家擴張。他說，若在川普政府下，美國、日本與歐洲之間對中國制裁的全球協調出現動搖，中國可能有機會恢復對某些晶片的採購。

他指出，如果川普政府採取其第一任期的立場，實施讓中國學生與專業人士難以在美國工作的政策，那麼在川普上任後，中國半導體的發展將在專業人才、跨國企業與外國合作上將獲得好處。他建議北京根據新局勢及時調整政策。

許多文章也預測，在川普的領導下，中國半導體業將面臨更嚴峻的出口管制與潛在關稅，進而促使相關企業加大努力，朝科技自主的方向發展。濟南魯晶半導體公司指出，「川普第一任期讓我們理解到半導體的重要性以及在地化的必要性，為中國半導體業的獨立自主鋪路」。

報導指出，兩名中國半導體業者透露，中國企業已極大化下單採購半導體設備，以避免受到任何美國大選的衝擊。

事實上，中國早已加大半導體設備的採購，今年前9月，中國進口的半導體設備增加3分之1至241.2億美元，當中79億用在購買曝光機，年增35.44％，荷蘭艾司摩爾（ASML）囊括了70億美元。

新加坡白橡資本合夥公司（White Oak Capital Partners）投資總監Nori Chiou指出，「在川普第一任期受關稅衝擊的中國科技公司已逐步擴大產能，以期緩解未來風險。這一次他們準備得更充分，比2018年貿易戰、2020年的美國大選準備得更好」。

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