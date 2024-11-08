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凱基金前10月大賺308.83億元 較去年同期大增64％

2024/11/08 21:49

凱基金前10月大賺308.83億元。（業者提供）凱基金前10月大賺308.83億元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（8）日公布10月自結獲利，10月自結稅後獲利17.43億元，累計今年前10月稅後獲利突破300億元，達308.83億元，與去年同期相比成長64%，EPS為1.81元。

凱基金控表示，受美國總統大選等不確定因素影響，全球股債市相對進入膠著，10月份因美元走升，子公司凱基人壽避險成本降低，同時掌握國內股市波段行情，實現資本利得，締造穩定獲利表現。10月稅後獲利11.35億元，今年前10月稅後獲利達212.58億元，相較去年同期成長71%。

凱基證券面對海外及債券市場相對波動的環境，受惠10月份台灣股市穩定上揚，經紀、財富管理、衍商及資本市場等業務獲利表現良好，10月份稅後獲利為6.13億元，今年前10月稅後獲利達87.41億元，與去年同期相比成長54%。

凱基銀行10月份稅後獲利為4.04億元，主要來自於利息及手續費等核心收益的穩定貢獻，存款及授信規模也維持成長，今年前10月稅後獲利47.13億元。

中華開發資本受投資部位評價影響，10月份稅後虧損1.22億元，累計前10月累計稅後獲利4.65億元。

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