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中信金獲利再破紀錄 前10月稅後盈餘634億元

2024/11/08 21:46

中信金前10月稅後盈餘634億元。（業者提供）中信金前10月稅後盈餘634億元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今（8）日公告2024年10月份自結獲利，10月稅後盈餘47.4億元，累計前10月合併稅後盈餘633.89億元，已超越去年全年獲利，EPS達3.2元，雙創歷史新高。

此外，２主要子公司中國信託銀行及台灣人壽，累計前10月的稅後淨利，也紛創下歷年同期最高及次高紀錄。

中信金表示，子公司中國信託銀行因存放款穩健成長，財富管理因銷售保險、基金及結構債業績大幅增加，帶動相關手續費收入較去年同期成長43%，信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較去年度同期成長25%。使中信銀10月份稅後獲利達44.95億元，累計前10月稅後獲利407.74億元，較去年同期成長16%，創下歷年同期新高。

子公司台灣人壽10月份稅後獲利1.62億元，主要影響因素為美元匯率波動，導致認列匯兌損失，但在處分股票及基金等之資本利得提升下，累計前10月稅後獲利212.31億，較去年同期大增31%。

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