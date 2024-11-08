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宣德第3季EPS單季第3高 越南廠明年貢獻20億元

2024/11/08 21:43

宣德第3季每股盈餘1.49元。（宣德提供）宣德第3季每股盈餘1.49元。（宣德提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕宣德科技（5457）受惠於蘋果（Apple）新手機、新耳機連接器、機構件拉貨，第3季每股盈餘創歷年單季第3高紀錄。旗下越南新廠本季開始出貨，明年則新增策略企業等級影音聲學產品，預估明年越南廠可貢獻20億元以上的產值。

宣德第3季每股盈餘1.49元，季增148倍、年增14.6%，前3季每股盈餘累計達1.74元、年增47%，賺贏2023全年獲利；10月營收為21.8億元，月減13%、年增58.9%，今年前10個月營收累計183.3億元、年增31.1%。

宣德指出，傳統過去第4季營收較前3季略減，今年情況類似。不過，從營收角度觀察，公司已恢復營運動能，單季獲利同步明顯好轉，明年新廠投入將更添柴火，今年前3季旗下連接器產品佔整體營收43.5%、射出成形模組30.1%、組裝貼合20.3%、其他占6.7%。

針對美國選出新總統，關稅政策可能有所改變，宣德集團包含子公司在內，分佈在全球6個地區，共計擁有11個廠區，可望搭配不同客戶的策略規劃，依靠完善的供應鏈韌性充分避免風險。

新產品方面，宣德持續攜手既有的美國低軌衛星品牌客戶開發新產品，從地面接收組的電源線擴展到其他訊號線組、連接器，提升整體滲透率；在電動自行車方面，除高雄廠現有客戶穩定挹注業績，年底會為第2家客戶展開量產，此外，還有美國電動車品牌客戶旗下的電動腳踏車品牌，正在洽談未來新產品線。

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