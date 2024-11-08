藍天10月營收創85個月新高 第3季匯損衝擊獲利

藍天10月營收創下85個月新高。（藍天提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕藍天（2362）受惠於中國汰舊換新補貼政策以及3A電競遊戲刺激，推升電競與相關高階筆電的銷售力道與平均售價，帶動10月營收創下85個月新高，儘管第3季受到匯兌損失衝擊獲利表現，不過管理層仍高度看好晶片廠新平台帶來商機，可為明年的AI PC題材增添柴火。

藍天第3季營收70.9億元，季增7%、年增14%；營業毛利13.67億元，季增6%、年增7%；營業利益5.35億元，季減6.79%、年增25%，本業獲利較同期穩健增長，不過，由於9月底受匯損、利息支出影響，單季每股盈餘 0.11元，季減84.82%、年減73.8%。

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藍天前3季營收192.4億元、年增9%；營業毛利38.35億元、年增7%；營業利益15.47億元、年增19%；稅後淨利12.9億元、年增51.36%；每股盈餘2.2元、年增50.68%。

此外，藍天10月營收27.6億元，年增11.05%，1至10月累計營收為220億元，年增9.38%，為歷年同期次高；10月筆電出貨19.6萬台、年增12.9%，筆電營收25.12億元、年增12.42%，刷新歷史紀錄。

藍天指出，為因應微軟新AI PC，將持續推出搭載英特爾（Intel）、超微（AMD）新平台與輝達（NVIDIA）新圖形處理器（GPU）的機種，攜手通路商推出更輕薄、能源效率優化，並具備極致效能與運算力的筆電，為明年營運添加薪柴，喜迎AI換機潮商機。

在收租事業方面，旗下中國百腦匯搭上3A遊戲潮流，透過舉辦電競趣味賽事成功吸引客群，預計此波消費趨勢將隨著接踵而至的雙十一購物潮、耶誕節延續至農曆蛇年。此外，轉投資30%的群光廣場百貨將搶攻今年最後一波的消費商機，等待西安、汕頭兩店轉租售方案逐步落實之後，即可早日解下沉重包袱。

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