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雲端發票AI人氣王名單 國稅局：司法調查後對外公告

2024/11/08 20:13

台北國稅局表示，AI人氣王比賽得獎名單，將待調查結果，確認無誤後，另行辦理公告。（記者鄭琪芳攝）台北國稅局表示，AI人氣王比賽得獎名單，將待調查結果，確認無誤後，另行辦理公告。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「雲端種樹趣e起集點樹」活動重複中獎爭議餘波盪漾，該活動FB昨貼文「本活動AI人氣王比賽得獎名單暫緩公布，公布日期未定，未來公布後將另以本活動FB發送私人訊息通知得獎者」，引發網友質疑「得獎名單不公開、只以私訊通知」。對此，該FB晚間更新貼文表示，AI人氣王比賽得獎名單，將待調查結果，確認無誤後，另行辦理公告，並另通知得獎人。

台北國稅局說明，由於「雲端種樹趣e起集點樹」活動出現4人重複中大獎爭議，財政部雖已完成行政調查，但尚待檢調進行司法調查，目前與廠商的合約暫緩執行，而AI人氣王比賽是後續的活動，因此暫緩公布得獎名單，未來一定會公布並「另以」私人訊息通知得獎者，「本來就必須通知得獎人」。

「雲端種樹趣e起集點樹」FB晚間也更新貼文：「本活動全案刻由司法單位調查中，部分獎項已暫緩給付，同案的AI人氣王比賽得獎名單，將俟調查結果，確認無誤後，另行辦理公告，且為確保得獎人權益，並另通知得獎人。」

台北國稅局表示，AI人氣王比賽並非抽獎活動，而是由「按讚數」前5名獲得超商禮券600元，不會有重複中獎的問題，只因目前檢調還在調查中，與廠商的合約暫緩執行，所以暫緩公布，而抽獎活動4位重複中獎人的獎品也暫緩發放，待檢調調查結果出爐後，將會一併處理。

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