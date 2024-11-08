彰化風機越蓋越密 福漢風電廠環評初審被要求補件

彰化福漢風力發電廠計畫環評進行專案小組初審，彰化縣鄉民多人北上參加，強調陸域風機太靠近，對其生活、農漁產造成衝擊，強烈反對開發。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕彰化縣沿海風場多，加上台灣能源開發，近期陸域風機開發案再起，彰化福漢風力發電廠計畫今（8日）送入環境部專案小組初審，欲新增23座最高可達200公尺的大型機組，因許多風機計畫距離太近，加上噪音影響、鳥類調查、基座地質等相關內容皆未釐清，該案被要求補件、後續再審。

福漢風電廠開發規劃在彰化縣福興鄉、芳苑鄉沿海，興建23座風機，單機容量3到6MW，總容量69到138MW，並蓋輸配線路3.7公里多，併入漢寶變電所，估開工至取得電業執照需2年。今提報環評專案小組初審，提供環境調查、當地公聽會、噪音振動評估、與民宅距離等資料。

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彰化縣鄉民與環保團體北上，在環評會議中發言齊聲反對新增陸域風機，批評風機越蓋越密、越靠越近，整日運轉「轟轟轟」影響生活及健康，且福漢風電最高可達200公尺、40層樓高，噪音及眩影影響將更加劇，還有失火、零件掉落、漏油等風險。養殖漁業、畜牧業的雞鴨鵝等也會受影響而衝擊產量。

立法委員謝衣鳳也到場，直言綠電有很多方式，開發單位應釐清風機對農漁業與居民健康衝擊，呼籲開發應兼顧在地居住品質。

農業部代表也表達關心農漁民權益，包含低頻噪音、眩影等影響，並提醒風機選址位於重要野鳥棲地，應評估生態及周遭風機疊加影響，對魚塭水產衝擊也要補充。彰化縣政府代表更稱，漢寶海堤沿線已18座風機商轉，當地鳥會長期調查，鳥類減少近5成等，建議經濟部能源局公開籌設中的風機位置。

環評委員審查發現，該案資料不全，包含鳥類、蝙蝠、石虎等生態及影響評估待補，風機鄰近既有道路、農田、魚塭等，施工空間及土方挖填處置需詳細說明，還有鄰近有門牌的民宅最近僅20公尺等，養殖業及畜牧業衝擊未調查，還發現其風機選址跟其他計畫的風機鄰近，「葉片直接打架」，點名6座機組應評估移除，以及對利害關係人溝通登載不實也待釐清，今審查2個多小時，會後決議要求補件再審。環委請經濟部能源局釐清，風機選址彼此距離小於200公尺則是否不予送件。

環境部審查彰化福漢風力發電廠計畫環評，專案小組初審後，決議要求補件再審。（記者吳柏軒攝）

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