川普重返白宮 財部：美中經貿與科技對抗將延續

財政部統計處長蔡美娜表示，未來川普執政4年期間，美中經貿與科技對抗會延續。（美聯社）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布10月出口，外界關切美國總統當選人川普上任後的影響。財政部統計處長蔡美娜表示，川普第一任發動美中貿易戰，台灣受惠於轉單及台商回流效應，但歷史不見得會重演；比較可以肯定的是，未來川普執政4年期間，全球貿易保護主護或美中經貿與科技對抗，顯然是會延續。

蔡美娜表示，川普高票當選且全面執政，會比較容易貫徹一些競選主張，實際狀況是否如此還不一定，因為他明年1月20日才就職，等他上任後，才會知道他的選舉語言是不是真正會落實到政策；他也要做一些更精細的計算，因為貿易戰或關稅戰，對方也不會任憑挨打，必然會演變成互相報復，所以必須估量會不會造成「七傷拳」傷人傷己，所以這是要再觀察。

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不過，川普第一任的經驗，也許有些影響層面可以借鏡，他在第一任時發動對中國產品開徵關稅，從海關數據來看，雙方廠商都會提前2到3個月就會開始應對，即提前進口或出口；而加徵關稅之後，被打的那一方，競爭對手國是受益的，會拿到轉單效應，某一波清單裡面就有台灣的利基項目，所以明顯看到台灣及越南就受到轉單的好處；此外，川普當時推動全球供應鏈重組，也使很多台商回流到台灣。

蔡美娜表示，即使如此，也不能說貿易戰我們一定會得到轉單的好處，因為過去的歷史不見得會重演，反而倒有一個訊息是，當兩國在實施貿易戰的時候，意味著全球經濟環境的不確定性升高，就會影響一些投資跟消費意願，所以在當年雖然局部的商品我們得到轉單，或是在美國市占率提高，但整體而言，全球的經濟成長動能還是受到影響，進一步影響我國出口表現。

「比較可以肯定的是，川普未來4年執政期間，整個全球的貿易保護主護，或是美中經貿跟科技對抗，顯然是會延續」，蔡美娜說，這兩項因素會成為全球經濟成長及我國外貿表現的最大不確定性因素。

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