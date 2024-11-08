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長榮航空10月合併營收182.4億元 年增4.06％

2024/11/08 19:18

長榮航空10月合併營收182.4億元（業者提供）長榮航空10月合併營收182.4億元（業者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕長榮航空（2618）10月合併營收達182.4億元，較去年同期合併營收175.3億元年增4.06%；累計1~10月合併營收達1826.9億元，較去年同期成長11.51%。

長榮航空表示，10月客運營收達112.5億元，貨運營收達49.9億元。長程線歐洲及加拿大航班持續暢旺載客率近9成，自11月26日起，桃園-西雅圖航線將由每週7班增為10班，整體北美航線將達每週87班飛航服務。東北亞10月下旬開始進入賞楓旺季，整體訂位需求明顯增長，桃園機場出發的航班，除了愛媛航線10月27日起每週增為3班、青森航線10月29日起提供每週3班的飛航服務、札幌航線11月1日起每日增為2班。

此外，為因應龐大的泰國旅遊市場需求，曼谷航線明年1月15日至3月29日將從每週28班增為32班；高雄機場出發的部分，首爾航線10月27日起每週增為7班，預計明年1月1日起每週再增飛4班，屆時將達每週11班。

貨運方面，各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞出口服飾與電子類產品及中國電商貨量維持成長，另受惠電子新品上市出貨潮帶動下，長榮航空充分運用貨機及客機腹艙運能，積極攬收高價貨源，使得整體貨運表現維持價量齊揚，第4季為航空貨運傳統旺季，預期貨運營收仍可以維持成長趨勢。

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