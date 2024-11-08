華航第3季淨利年增65.25％ 每股賺0.63元

華航第3季每股賺0.63元（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕華航（2610）今天公布第3季合併營收520.15億元，年增9.09%，稅後淨利41.99億元，年增65.25%，歸屬母公司淨利38.28億元，每股盈餘0.63元。

華航累計前3季合併營收1509.28億元，稅後淨利103.74億元，每股盈餘1.71元，相較去年同期增加0.56元。

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由於航空客運市場持續復甦，且受惠於連續假期及暑假旺季帶動，旅運需求維持高檔，華航7月開啟台北-西雅圖直飛航線，平均載客達85成，迴響熱烈。前3季載客班次也較去年同期成長，致整體客運收入較去年同期增加12.15%；貨運部分第2季起受惠電商及電子產品供貨持續增加，市場量價齊揚，前3季貨運收入較去年同期增加1.02%。

華航表示，持續布局客運航網，第4季平均訂位8成，其中以東北亞日本需求最為強勁，為進一步拓展南台灣往返日本旅遊的商機，華航自明年1月1日起，將深受民眾喜愛的華航「皮卡丘彩繪機CI」派飛高雄出發的日韓航線，規劃飛航每周 7 班，包含CI176/CI177 高雄-大阪及 CI164/CI165 高雄-首爾（仁川）航線，滿足蓬勃的高雄旅遊需求，也期待吸引海外旅客造訪台灣南部。

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