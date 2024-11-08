晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

微星10月營收創33個月新高 樂看第4季板卡動能

2024/11/08 19:17

微星10月營收200.66億元，月增1.3%、年增4.8%，創下最近33個月單月新高。（記者方韋傑攝）微星10月營收200.66億元，月增1.3%、年增4.8%，創下最近33個月單月新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕微星（2377）今天公布10月營收200.66億元，月增1.3%、年增4.8%，創下最近33個月新高，也改寫歷年同期新猷；今年前10個月營收累計為1664.51億元、年增8.82%，為歷年同期次高紀錄。

微星看好第4季主板出貨動能提升，主要受惠於旗下Z890系列新品結合英特爾（Intel）最新處理器平台，有利於推升產品平均售價，進而帶動2024全年板卡銷售業績優於去年表現。此外，微星同步鎖定AI伺服器領域，在積極推廣之下，明年可望有較大程度的貢獻。

同時，微星持續推動集團ESG策略，自2022年開始積極推動企業內部的綠色轉型之後，今天進一步宣布與永續創新品牌uCup循環杯合作，攜手打造「減塑無痕」員工餐廳，旨在減少一次性塑膠、紙品使用，並推廣循環杯租借系統，為企業內部及外部餐廳創造更加綠色的用餐環境，共同促進環保永續的飲食文化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財