微星10月營收創33個月新高 樂看第4季板卡動能

微星10月營收200.66億元，月增1.3%、年增4.8%，創下最近33個月單月新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕微星（2377）今天公布10月營收200.66億元，月增1.3%、年增4.8%，創下最近33個月新高，也改寫歷年同期新猷；今年前10個月營收累計為1664.51億元、年增8.82%，為歷年同期次高紀錄。

微星看好第4季主板出貨動能提升，主要受惠於旗下Z890系列新品結合英特爾（Intel）最新處理器平台，有利於推升產品平均售價，進而帶動2024全年板卡銷售業績優於去年表現。此外，微星同步鎖定AI伺服器領域，在積極推廣之下，明年可望有較大程度的貢獻。

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同時，微星持續推動集團ESG策略，自2022年開始積極推動企業內部的綠色轉型之後，今天進一步宣布與永續創新品牌uCup循環杯合作，攜手打造「減塑無痕」員工餐廳，旨在減少一次性塑膠、紙品使用，並推廣循環杯租借系統，為企業內部及外部餐廳創造更加綠色的用餐環境，共同促進環保永續的飲食文化。

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