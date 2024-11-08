引進印度移工 5印度官員來台參訪最關心這些問題

首次召開的台印度勞務合作工作層級會議，5名印度官員來台，與我方代表合影。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為引進印度移工，首次召開的台印度勞務合作工作層級會議，5名印度方高層官員已結束為期5日的參訪行程，今日上午離台。勞動部此次安排印度官員參訪機場服務站、移工宿舍等環境，印度官員最關心印度移工後續的生活、飲食及加班、例假的情形，獲得我方雇主「和本國人一樣」的豪氣回應。

印度官員４日來台，5日召開首次工作層級會議後，6起開始連續參訪行程，此次由印度海外移工保護司司長Mr. Surinder Bhagat領軍，共有5名官員來台。

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發展署署長蔡孟良指出，5日的首次工作層級會議，雙方針對確認台印度工作層級會議未來運作方式、啟動計畫架構及內容、引進印度勞工程序、直接聘僱窗口，及直接聘僱系統進行討論。

為了讓印方人員更了解移工在台灣的生活狀況，發展署特別安排一系列參訪行程，包括我國直接聘僱聯合服務中心、移工留才久用中心、機場服務站、移工宿舍生活環境，以及傳產製造業者僱用移工的工作與管理情形，協助印度方實地瞭解我國直接聘僱程序、移工留臺的生活狀況。

勞動部官員指出，此次交流，發現印度官員對台灣「非常好奇」，包括來台灣的移工如何生活、勞動權益條件、有沒有給加班費？休假怎麼安排？飲食如何照顧？此次被安排協助提供參訪的製造業者，豪氣回應「跟一般本國勞工完全一樣」。

至於發展署官員也對印度移工的照顧有些擔憂，擔心宗教、飲食習慣等文化適應問題，是否有哪些需要注意的地方？印度官員反而覺得「不擔心」，認為台灣原本宗教就相當多元，佛教發源地在印度，飲食習慣應該也不是問題。

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