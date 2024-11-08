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美元回落、亞幣鬆口氣！台幣升1.25角、收32.115元

2024/11/08 18:09

台幣結束連3黑，收32.115元。（記者陳梅英攝）台幣結束連3黑，收32.115元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會一如預期降息1碼，主席鮑爾更槓上川普，表示選舉結果不會影響Fed政策，加上「川普交易」陸續平倉，美元應聲大跌，非美貨幣同步喝采，新台幣兌美元匯率盤中一度勁揚逾2角，最後收在32.115元，大升1.25角，匯價結束連3黑，成交量16.155億美元。

本週新台幣匯價隨美國大選上沖下洗，合計貶值1.47角或0.46%，週線翻黑。

台股延續昨日川普當選的慶祝行情，大漲145.07點，收在23553.89點，三大法人合計買超38.09億元。其中，外資小幅賣超0.12億元。

聯準會在聲明中指出，決策官員不管政治局面變化，一致通過將基準利率調降0.25個百分點（1碼）至4.5%至4.75%區間，主席鮑爾會後並表示，短期內選舉結果不會影響Fed政策，並稱川普競選期間提出的經濟政策仍存在不確定性，Fed不會對政策如何影響其目標進行推測。

鮑爾談話後，美債殖利率與美元雙雙走跌，主要亞幣同步上揚，根據央行公布4點匯價，美元指數今日跌0.29%、日圓強升0.9%、韓元也大漲0.5%、新幣勁揚0.42%、台幣升值0.39%、連人民幣也小漲0.08%。

匯銀主管表示，在美元漲多拉回下，今日台幣盤中最高已經來到32.035元，不排除下週有機會再重返31字頭，但市場情緒仍隨「川普」起舞，台幣升勢有限，接下來就看Fed 12月是否仍如9月點陣圖一樣再降息1碼。

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