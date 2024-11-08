遏制詐騙！9大公股銀行暫停於非實名制平台投放廣告

台銀等公股銀行宣布暫停於非實名制平台投放廣告。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕臉書等社群平台不理睬阻詐，兆豐銀昨日開第一槍祭出反詐措施後，土地銀行也跟進。今日台灣銀行、輸出入銀行、第一銀行、台灣企銀、合庫銀行、華南銀行、彰化銀行，陸續發布聲明指出，即日起將暫停在非實名制平台投放廣告，也停止贊助非實名制登錄的社群網展、網紅等從事任何廣告與業務宣導活動。

公股銀行指出，有鑑於投資詐騙向來為詐騙案件之大宗，許多家庭因此蒙受莫大財產損失，恐造成民眾難以承受的打擊，從相關新聞報導不難窺知，此類詐騙案件不少與非實名制登錄之社群媒體有關，不法份子藉機在該等社群媒體、網站或平台上刊登金融商品行銷，或成立股友社等投資心得交流群組。

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因非實名制登錄的社群媒體傳播之資訊，民眾較難查證其真偽，為避免客戶及社會大眾受不實訊息所欺罔，並維護銀行商譽，台灣銀行、輸出入銀行、第一銀行與台灣企銀自即日起至2025年12月31日止，採行反詐措施，包括暫停在非實名制登錄之社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動；暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台之直播主、版主、網紅、主持人及其他成員以從事任何廣告及業務宣導活動。

各銀行並提醒民眾注意，只有在官方網址、帳號、平台所揭露的訊息及業務相關活動才是真實無誤，其他任何有關之資訊，請社會大眾明察其真偽，以免上當受騙。

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