華新Q4僅電線電纜獨強 印尼將設年產量30萬噸不鏽鋼盤元廠

華新麗華董事長焦佑倫。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕華新麗華今天（8日）下午召開第三季法說會，三大事業群當中，以「電線電纜」一枝獨秀，資源、不銹鋼事業表現都遜於上季，第四季展望，仍是電線電纜穩定，不銹鋼將略有回升，資源事業群預計到明年初好轉。

華新第三季合併營收438.02億元，淨利歸屬母公司3.59億元，EPS由去年同期0.49元降至0.09元，主要原因在資源、不銹鋼事業第三季都出現虧損。

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華新表示，不銹鋼事業群因中國景氣不振、台灣受風災影響鹽水場以及歐美暑休影響等，表現不如上季與去年同期；資源事業群船期安排遞延，因印尼採礦配額（RKAB）延期釋出、旭日電廠歲修停止供電一個月等，第三季也是虧損。

華新計劃在印尼建設不銹鋼盤元廠，年產量約30萬噸，並鎖定東南亞、南亞為主要市場，華新指出，新廠預計於2026年第2季完成、2027年上半年正式量產。

對後市展望，華新說明，電線電纜事業因台電強韌電網計畫第4季需求仍然強勁，民間建築用線在營建業方面有減緩趨勢，但科技業建廠需求熱絡，民間建築用線需求持平，第4季可維持穩定獲利。

資源事業隨印尼採礦配額（RKAB）逐步釋出，鎳礦高升水盼見平緩，但對成本影響恐遞延至第四季，加上當地新政府上路，預計明年第一季可改善；不銹鋼隨歐美暑休結束、逐步復甦；台灣表現持平，主要是中國不銹鋼市場終端需求仍顯疲弱。

另外，華新今（8）日董事會決議，新加坡子公司（WLS） 擬以約915萬美元（約新台幣2.93億元），增資PT. Walsin Everising Specialty Steel Indonesia（華新永旭），於印尼規劃興建不銹鋼盤元廠。華新麗華發言人文德誠說明，此次增資將提高持股至51%，累計總投資金額約為1530萬美元（新台幣4.91億元）。

WLS與Mimosa International Limited於印尼Morowali Industrial Park園區，合資成立華新永旭公司建設不銹鋼盤元廠，生產300系列不銹鋼基礎線材，年產量預估30萬噸。

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