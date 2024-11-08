兆豐主辦元太120億元聯貸案 超額認購1.83倍

兆豐主辦元太120億元聯貸案簽約。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）今日宣佈，由兆豐銀行統籌主辦元太與子公司元瀚材料、中外古今及E Ink Corporation的120億元聯貸案順利完成簽約，此次承諾參貸金額高達220億元，超額認購1.83倍，顯示金融機構對於元太與其子公司未來發展深具信心。

本次聯貸案由兆豐銀行擔任統籌主辦暨額度管理行、合作金庫及華南銀行共同統籌主辦並擔任文件管理行，同時，有14家金融機構共同參與，聯貸案也將元太於ESG領域的成效指標納入聯貸授信條件。

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元太的核心產品電子紙技術具備超低耗電的低碳特性，根據富時羅素（FTSE Russell）綠色營收2.0數據模型（Green Revenue 2.0 Data Model）之能源管理及效能類別-資訊產品（Energy Management Efficiency IT Process）評析，元太營業收入之99.9%為綠色營收（Green Revenue），對於環境具有正面影響力及環境效益。不僅從產品開發源頭即積極精進電子紙技術的永續設計，開發更低耗能及更少材料使用的新技術，讓低碳與節電的電子紙產品發揮更優異的環境友善效果。

元太累積多年在永續領域的努力，已連續二年入選「道瓊永續世界指數（DJSI- World）」成分股與「道瓊永續新興市場指數 （DJSI- Emerging Markets）」成分股。

在國際永續評比機構標準普爾全球（S&P Global）公布「2024永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2024）」中，元太科技在電子、設備及零組件產業（ITC Electronic Equipment, Instruments & Components） 分組中排名前5%企業之列。

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