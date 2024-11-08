晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

我國邁入碳定價時代 台中排碳大戶估年繳27.5億

2024/11/08 16:50

中火名列台中市排碳第一，因發電給用戶端，而減免碳費。（記者黃旭磊攝）中火名列台中市排碳第一，因發電給用戶端，而減免碳費。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕環境部於10月公告碳費徵收費率，預計明年元旦正式生效，台中市環保局據此統計，台電台中發電廠（中火）全年未扣除售電碳排，約排出2614萬8979公噸CO2e（二氧化碳當量）名列全市排碳第一事業，不過，因電廠發電給用戶端，依碳費徵收辦法草案原則向用電端徵收碳費，因此扣掉賣電排碳量，預估中龍鋼鐵需繳納27億5740多萬元碳費為全台中最高事業。

環境部於10月21日公告碳費徵收費率，一般費率每公噸新台幣300元，優惠費率A、B分別為50、100元，明年元旦正式生效，由於中火環評通過2期計劃增設4部燃氣機組，民眾關注排碳問題，環保局統計表示，去年（2023）年事業碳排量，台中市前3名為中火約2614萬8979公噸CO2e，中龍鋼鐵約921萬6366公噸CO2e及台積電15B廠約170萬8215公噸CO2e。

台中市環保局長陳宏益說，中火扣除售電碳排，僅剩下148萬3069公噸CO2e，依照一般費率每公噸300元計算，中火預估繳納碳費4億3742萬740元，最多的中龍鋼鐵，預估需繳納碳費27億5740萬9818元，而位於中部科學園區的台積電15B廠，預估繳納碳費5億496萬46435元。

台電表示，將依環境部所訂定之自主減量計畫管理辦法，核實評估各火力電廠可能採行之減量措施後，再依法提出自主減量計畫送審，以爭取適用優惠費率。

中龍鋼鐵說，依據環境部碳費子法相關規定，若以一般費率每公噸300元計算，中龍一年應繳碳費約20至30億元，正積極盤點技術可行及工程可行之減碳措施，盡力達成減碳目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財