我國邁入碳定價時代 台中排碳大戶估年繳27.5億

中火名列台中市排碳第一，因發電給用戶端，而減免碳費。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕環境部於10月公告碳費徵收費率，預計明年元旦正式生效，台中市環保局據此統計，台電台中發電廠（中火）全年未扣除售電碳排，約排出2614萬8979公噸CO2e（二氧化碳當量）名列全市排碳第一事業，不過，因電廠發電給用戶端，依碳費徵收辦法草案原則向用電端徵收碳費，因此扣掉賣電排碳量，預估中龍鋼鐵需繳納27億5740多萬元碳費為全台中最高事業。

環境部於10月21日公告碳費徵收費率，一般費率每公噸新台幣300元，優惠費率A、B分別為50、100元，明年元旦正式生效，由於中火環評通過2期計劃增設4部燃氣機組，民眾關注排碳問題，環保局統計表示，去年（2023）年事業碳排量，台中市前3名為中火約2614萬8979公噸CO2e，中龍鋼鐵約921萬6366公噸CO2e及台積電15B廠約170萬8215公噸CO2e。

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台中市環保局長陳宏益說，中火扣除售電碳排，僅剩下148萬3069公噸CO2e，依照一般費率每公噸300元計算，中火預估繳納碳費4億3742萬740元，最多的中龍鋼鐵，預估需繳納碳費27億5740萬9818元，而位於中部科學園區的台積電15B廠，預估繳納碳費5億496萬46435元。

台電表示，將依環境部所訂定之自主減量計畫管理辦法，核實評估各火力電廠可能採行之減量措施後，再依法提出自主減量計畫送審，以爭取適用優惠費率。

中龍鋼鐵說，依據環境部碳費子法相關規定，若以一般費率每公噸300元計算，中龍一年應繳碳費約20至30億元，正積極盤點技術可行及工程可行之減碳措施，盡力達成減碳目標。

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