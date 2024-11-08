華碩Q3每股盈餘16.8元 Q4旺季相對不旺

華碩今日召開線上法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌大廠華碩（2357）今日召開法說會，第3季每股盈餘16.8元，華碩表示，經過第3季高基期出貨，第4季相對不明確，通路夥伴對第4季審慎備貨，展望第4季，華碩預估，PC電腦營收季減15%，年增逾20%，零組件與伺服器營收季增5-10%，年增逾30%。

華碩第3季合併營收1567.43億元，季增15%，年增24%，淨利125.04億元，季增6%，年增13%，毛利率為17.1%，低於上季的18.3%與去年同期的17.4%，每股盈餘16.8元。

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華碩共同執行長許先越表示，今年年中大舉推出Copilot+ PC，目前拿下20%市佔率，遊戲相關產品佔營收比重達40%，第3季電競筆電與AI PC均有顯著成長，未來持續擴大投入。

華碩預期，第4季旺季相對不旺，將規劃適當市場促銷，並增加通路費用，明年上半年迎接電競產品升級週期，並會加速多款AI PC導入，同時AI伺服器GB200明年開始出貨。

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