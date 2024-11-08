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史上最強10月！財部：10月出口413億美元、年增8.4％

2024/11/08 16:28

財政部今公布10月出口413億美元，創歷年同月新高。（路透）財政部今公布10月出口413億美元，創歷年同月新高。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布10月出口413億美元、創歷年同月新高，月增1.8%、年增8.4%，已連續12個月成長；累計1至10月出口3904.2 億美元、創歷年同期次高，年增10%。財政部表示，由於AI等應用持續推展，加上年終消費旺季來臨，第4季出口可望穩健成長，預估11月出口約393億至408億美元、年增5%至9%。

10月進口則是344.3億美元，月增2.9%、年增6.5%；累計1至10月進口3239.7億美元、歷年同期次高，年增9.8%。出、進口相抵，10月出超68.7億美元，較上年同月增11億美元；累計1至10月出超664.5億美元，年增66億美元。

財政部表示，10 月出口 413億美元，創歷年同月新高，主因步入傳統外銷旺季，以及人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求持續暢旺；進口年增6.5%，除AI 供應鏈的國際分工運作推升記憶體等進貨大增，也受半導體設備購置回升影響。

主要出口貨品中，10月資通與視聽產品、電子零組件出口各年增28%及6.1%，兩者併計成長14.1%，為出口的驅動引擎；礦產品受油價走跌影響年減27.8%，塑橡膠、化學品因市況疲弱及海外同業產能持續開出分別下滑6.6%、5.3%。累計前10月，資通與視聽產品出口年增72.6%、電子零組件年減 3.3%，合計占總出口比重 65%，寫下歷年同期最高。

5大市場中，10月對主要市場出口消長不一，其中對美國、東協各年增20.5%及13.1%，對歐洲小增2.1%，對日本、中國與香港分別年減15.7%、2.1%。5大市場之外，對墨西哥出口成長2.1倍。累計1至10月，對美國、東協出口值均創歷年同期新高，各增55%、14.2%，對日本、歐洲、中港則分別下降18.2%、8.5%、2.6%。

展望未來，財政部表示，雖有地緣政治衝突、美中科技角力等不確定因素，增添總體經濟前景風險，但隨主要國家放寬貨幣政策，有助活絡全球經貿動能，加上AI等應用持續推展，國內半導體廠商兼具產能與製程優勢，得以適時掌握此波商機，以及年終消費旺季來臨，均可望維繫我國第4季出口穩健成長。

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