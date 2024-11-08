揚秦前3季每股賺4.29元 麥味登總店數894家

以經營麥味登早午餐聞名的揚秦國際第3季合併營收為6.68億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營麥味登早午餐聞名的揚秦國際（2755）今天公告第3季合併營收為6.68億元，年增18.48%，季增8.54%，稅後淨利0.5億元，年增率39.63%，創單季歷史新高，每股盈餘為1.66元。

揚秦國際累計前3季合併營收18.51億元、年增達16.76％，營業利益1.63億元、年增42.2％；稅後淨利1.29億元、年增31.05％，均創同期新高，每股盈餘4.29元。

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截至目前為止，揚秦旗下「麥味登」總店數894家，「炸雞大獅」海內外店數116家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數5家，「涮金鍋」店數3家，第3季獲利再創單季歷史新高紀錄，主要受惠於營運規模擴大及餐飲產業暑期旺季。

揚秦10月自結營收2.27億元，年增18.08%，月增4.5%；累計1~10月營收20.79億元，較去年同期增加16.94%，同創歷史新高。

揚秦總經理林麗玲表示，10月雖然受到兩次颱風襲擾致使部分門市營運時間縮短，並未影響整體營收表現，暑假旺季過後，10月營收仍達單月歷史次高。

展望後市，揚秦為加速旗下火鍋品牌「涮金鍋」直營門市展店進程，擬發行無擔保轉換公司債籌措資金；加盟雙引擎麥味登及炸雞大獅，國內與海外發展皆有突破，麥味登國內店數即將突破900店，炸雞大獅在印尼及新、馬等東協國家展店加速，都將持續帶動品牌躍進為營運挹注動能。

揚秦董事會於今天通過發行3年期無擔保轉換公司債決議，為強化資金結構及支應拓展直營門市所需，將發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為2億元，預計2025年第一季掛牌交易。

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