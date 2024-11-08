印度移工初期引進1000人 傳產製造業優先

台印度移工首次工作層級會議結束，達成3共識勞動部部長何佩珊（右）宣布展開「引進印度勞動力啟動計畫（launch program）」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕臺印度勞務合作工作層級第1次會議日前（4日）召開，勞動部部長何佩珊今日宣布，首次的工作層級會議達成3大共識，包括每2個月召開1次署長層級會議，宣示共同推動「引進印度勞動力啟動計畫（launch program）」，以引進1000名移工為初期目標，印方同意其中5%為直聘，初期以傳產製造業優先。

今日的記者會，勞動部部長何佩珊及勞動力發展署署長蔡孟良共同主持，何佩珊指出，「臺印度勞務合作工作層級第1次會議」在本（11）月5日舉辦，達成多項共識，象徵兩國勞工合作關係邁入下一階段。

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發展署署長蔡孟良說明第1次工作層級會議達成的3大共識，第1，臺印度雙方同意，工作層級會議由雙方司署長層級主持；工作層級會議原則採線上會議辦理，並配合印度方提議，原則每2月召開1次，必要召開臨時會議。

第2、臺印度雙方將共同推動「引進印度勞動力啟動計畫（launch program）」，不預設計畫年限，並配合雙方工作層級會議討論滾動修正。雙方同意初期採小規模穩健推動，初次引進製造業1000名、直聘5%印度移工為目標，並滾動檢視執行成效倘評估良好時，適時擴大業別及人數。

第3、臺印度雙方同意各自指定直接聘僱專責單位，臺方指定勞動力發展署，並指定執行單位為直聘中心；印度方指定海外移工保護司為專責單位，並過eMigrate 2.0線上系統配合執行，臺方將就以上系統提出問題清單，透過ITA請印度方協助釐清。

蔡孟良強調，雙方達成的共識，就是引進的期程「愈快愈好」，包括引進的細節、哪些產業優先引進，都將進一步討論。

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