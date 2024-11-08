卓越前三季EPS達4.87元 估第四季持續成長

卓越前三季EPS達4.87元。圖為董事長曾淑鈴。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內教育集團卓越（2496）今日召開董事會通過財報，第三季營收2.3億元、年增9.5％，每股稅後盈餘（EPS）2.09元、年增17％，前三季營收6.2億元、年增11％，EPS為4.87元、年增32％，營收、獲利皆優於去年同期表現。

卓越同時公告10月營收0.75億元、年增7.9％，累計1-10月營收6.9億元、年增10％，由於以往下半年營運皆優於上半年，預估第四季可達到季增、年增的表現。

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卓越董事長曾淑鈴表示，預計明年將加速佈局東南亞教育市場，目前已新設子公司「卓越全球」打造數位學習平台，聚焦華語和數學教育，迅速拓展印尼與越南的教育市場，未來卓越全球將成為集團繼K12（指幼稚園到高中的整個學習階段）升學教育之外的全新成長引擎。

她也認為，近年印尼與越南市場教育需求旺盛，印尼人口超過2.7億，其中30％為25歲以下的年輕人口，教育需求強勁；而越南在政府推動下，數學、語言和科技課程需求快速擴大，卓越全球計劃推出數位化、針對性強的華語與數學課程，滿足當地需求，成為市場中高成長性的教育供應商。

曾淑鈴分析，目前卓越持有卓越全球75％股權，另有其他策略夥伴共同投資，為進軍印尼、越南教育市場，卓越也和美家人力公司達成戰略合作，隨著雙方結盟，將為卓越全球拓展東南亞教育市場提供穩定的支持網絡，並能有效連結東南亞地區在台移工及其家庭，為產品拓展及用戶轉化創造良好的市場基礎，可望開啟新的成長動能。

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