川普不支持離岸外包 學者：台商南向應留意美國新規

中經院今天舉行「牽動美中台貿易及產業、科技發展的美國總統大選」研討會。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統當選人川普過去曾透露要阻止「離岸外包」（Offshoring），希望製造業回流美國，中經院學者表示，這將加速供應鏈重組，並衝擊曾因「友岸外包」政策受益的國家，台商未來「南向」、「東向」時，須更關注美國新規範。

中經院今天舉行「牽動美中台貿易及產業、科技發展的美國總統大選」研討會，分析川普上任後，對美國貿易政策、美中關係、企業投資佈局的可能影響。

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中經院區域發展研究中心主任劉大年直言，關稅將是未來川普貿易政策的主軸，除了對中國加碼之外，也會準備對美國所有進口商品加徵關稅，再搭配國內減稅政策，川普深信這樣才能吸引企業回流美國。

劉大年提醒，川普不滿上升的美國貿易赤字，也會要求對手國改善，近年來台灣對美的出口和順差都在增加，必須要留意。川普也不支持對外結盟，所以美國會單邊推動貿易政策，也會調整相關補貼政策，整體來看，川普主要是追求公平貿易而非自由貿易，不過公平的標準是由美國認定。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈認為，川普先前執政時，頻繁使用單邊措施和各類經貿制裁，再加上他已多次宣示，將對進口產品加徵關稅、取消拜登政府補貼或優惠、阻止「離岸外包」等，都將加速供應鏈重組。

東協國家近年因拜登政府的「友岸外包」政策而受益，徐遵慈分析，川普重返白宮，將牽動與這些國家的經貿關係，尤其我國企業近年為了分散投資風險或因應外國客戶要求，從「西進」轉為「南向」、「東向」，未來須更關注美國稅制、貿易、投資、勞動、出口管制等新規範，以免誤觸禁區受罰。

中經院副院長王健全表示，川普的低稅率、高關稅政策，短期雖然對股市有刺激作用，但很可能會造成二次通膨，且對中國的貿易和科技戰，可能會繼續造成供應鏈斷鏈，造成生產成本上升，對全球經濟有負面影響。

美中關係方面，中經院第一研究所所長劉孟俊認為，川普對中國的基本戰略思想，是推動製造業回流，重建美國經濟，揚言對中國全面加徵關稅，在經貿層面採取更強硬的措施，而中國面臨美國壓制力道，預期將採取戰略自主安全路線，推進中國式現代化，以「新型舉國體制」突破美國的全面圍堵，同時發展對外夥伴關係，結合「一帶一路」，強化與新興國家和發展中國家的經貿合作。

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