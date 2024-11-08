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臻鼎看旺Q4高峰 今年AI應用比重衝高至45％

2024/11/08 15:42

臻鼎看旺第四季表現，預估明年營收有望再創新高。（記者卓怡君攝）臻鼎看旺第四季表現，預估明年營收有望再創新高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日召開法說會，看旺第四季表現，臻鼎董事長沈慶芳指出，由於第四季仍是客戶新品出貨旺季，臻鼎預期第四季將是今年營運高峰，全年維持營收年增率雙位數的目標，明年營收有望再創歷史新高。

沈慶芳表示，臻鼎前三季營收年增19.1%，四大應用營收年增率皆有雙位數，其中行動通訊、 IC載板及車載/伺服器/基地台同步創下歷年同期新高。在產品組合優化及產能利用率提升之下，前三季毛利率為18.2%，營業利益率達5.2%。。

沈慶芳預期，今年AI（人工智慧）應用佔臻鼎合併營收比重將提升到約45%，明年將進一步攀高。隨著AI手機硬體效能要求越來越高，推動產品結構設計與材料方面的變化，使PCB板設計更趨複雜，公司正向看待明年客戶新PCB價值提升的機會。

此外，臻鼎積極布局全方位AI應用，於AI伺服器領域不僅參與客戶新一代產品之打樣，同時亦積極參與客戶次世代架構新品。另外，光通訊產品方面已順利量產並貢獻營收，高階產品也陸續送樣客戶認證。

在IC載板方面，沈慶芳指出，臻鼎IC載板營收自去年第四季以來，已連續四個季度創下單季新高，看好今年與明年皆可望保持快速成長。ABF載板受惠先進封裝載板的旺盛需求，產能利用率持續提升，明年預計配合 HPC（高速運算）和AI客戶量產下一代產品。BT載板方面，明年在新客戶、新產品訂單放量之下，可望持續成長。

沈慶芳認為，AI將持續驅動高階PCB產品的強勁需求，因此臻鼎規劃將高雄廠打造為AI園區， 提供高階AI產品設計與製造產能，支應日漸增加的全球AI產品需求。另外，泰國巴真府新廠第一期即將於年底裝機，明年上半年試產、明年下半年小量產，提供客戶高階伺服器/車載/光模塊相關產品。隨著全球化產能布局日趨完整，臻鼎明年營運表現可望再創新高。

臻鼎前三季累計營收為1155.31億元，創歷年同期次高，稅後淨利為68.55億元，歸屬母公司淨利為48.16億元，每股盈餘為5.08元。

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