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AI伺服器助攻 緯創、緯穎10月營收同步登峰

2024/11/08 15:17

緯創、緯穎受惠於AI伺服器訂單強力挹注，10月營收皆登上巔峰。（資料照）緯創、緯穎受惠於AI伺服器訂單強力挹注，10月營收皆登上巔峰。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創受惠於AI伺服器出貨力道強勁，帶動10月營收、前10月累計營收皆寫下歷史同期新猷，集團旗下緯穎（6669）10月業績亦創歷史單月高點，前10月累計營收超越2023全年，創下歷年同期新高。

緯創（3231）10月營收962.85億元，月減0.6%、年增22.8%；今年前10月營收8483.58億元、年增18.58%；緯穎（6669）10月營收353.81億元，月增2.5%、年增86.8%；今年前10月營收2803.08億元、年增38.57%。

緯創10月筆電出貨180萬台，月減5.62%、年增5.88%；桌機出貨80萬台，月對月、年對年皆為持平；顯示器出貨80萬台，月對月、年對年皆為持平。

緯創指出，第4季筆電、桌機、顯示器、通用型伺服器出貨皆持平第3季表現，AI伺服器逐月、逐季成長的態勢沒有改變；全年相較於去年來看，筆電、桌機、通用型伺服器出貨小幅成長，顯示器持平，AI伺服器成長3位數百分比。

法人圈今日盛傳，緯創手握網路設備業大廠思科（Cisco）獨家給予的800G交換器代工訂單，可望於明年下半開始出貨，約能貢獻920億元的營收，帶動2025年整體業績至少年增1成。對此，緯創不回應市場傳言，僅簡單表示旗下交換器業務「確實還不錯」。

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