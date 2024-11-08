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中媒曝台積斷供中國7奈米以下晶片 小粉紅崩潰喊「天塌了」

2024/11/08 17:14

中媒披露，台積電將11月11日起全面斷供中國7奈米以下晶片，這項消息在中國社交平台引起熱議。（示意圖，法新社）中媒披露，台積電將11月11日起全面斷供中國7奈米以下晶片，這項消息在中國社交平台引起熱議。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前爆發中國華為藉由「白手套」向台積電（2330）下單後，中媒披露，台積電將11月11日起全面斷供中國7奈米以下晶片，這項消息在中國社交平台引發震撼，中國小粉紅崩潰喊，「天塌了，台積電不接受中國客戶訂單」、「壞了，還會有更多制裁」。

中國集微網報導，從多個消息源獲悉，台積電已經向所有中國AI晶片客戶發送正式電子郵件，宣布自下週（11/11）起，將暫停向中國AI/GPU客戶供應所有7奈米及更先進製程晶片。

報導直言，這一決策對中國AI和GPU公司來說是一個巨大的打擊，無法再使用台積電的先進技術，這將對它們的性能和市場競爭力產生重大影響。

對此傳聞，台積電回應，不評論市場傳聞，強調台積公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。

台積電斷供7奈米以下晶片引起中國網友熱議，有人直言「天塌了，台積電不接受中國客戶訂單」、「遙遙領先又被制裁了」、「壞了，估計還會有更多斷供」、「感覺這只是開始」。有人崩潰要求將南京廠關了（指台積電南京廠）。

另有中國網友說，「這下小米不會再吹自己有3奈米晶片了吧」，「本來就是個夢，還不好圓，這下有藉口了」。部分網友則認為，台積電斷供對中芯等半導體企業有利，因此在這輪科技盛宴中，那些擁有自主可控和新技術的公司會更具價值。這番言論慘遭自家人打槍，「嚷嚷就可以了，國內這些根本不能生產」。

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