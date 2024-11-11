LTN經濟通》川普上任最頭痛 振興半導體路坎坷

川普（Donald Trump）重返白宮，市場擔憂恐牽動美國對於半導體產業的補貼計畫是否出現變化。（法新資料照）

英特爾是美國復興晶片產業的重點企業

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）是全球最大的半導體公司之一，但近期卻遭遇種種挫折，陷入成立56年來最大危機，近日更是被踢出道瓊工業指數成分股，不過身為美國本土企業，又是美國復興晶片產業的重點企業，其一舉一動都備受關注。

美國政府是否會冷眼旁觀，任其自生自滅？英特爾曾是美國最大、最有價值的晶片公司，也曾是全球晶片產業霸主，但近年來呈現「螺旋式下滑」，不僅在製造領域落後台積電（2330），且在人工智慧（AI）當前火熱的情況下沒有吃到任何一點紅利，面臨業務虧損、大規模裁員和股價大跌等問題。

請繼續往下閱讀...

英特爾擁有「美廠純正血統」先天優勢，自美國宣布要振興美國半導體製造業，簽署《晶片法案》，透過提供巨額資金和稅收優惠，吸引全球晶片製造商到美國投資建廠，以確保美國在半導體產業的領先地位以來，英特爾一直被認為是法案補助的潛在最大贏家。

美國宣布要振興美國半導體製造業，簽署《晶片法案》，透過提供巨額資金和稅收優惠，吸引全球晶片製造商到美國投資建廠。（法新資料照）

相對於美國 英特爾大到不能倒

先前外媒報導，拜登政府將為英特爾提供高達85億美元的補助金、110億美元的低利貸款，並提供多達1000億美元的25%租稅抵免優惠。

但是隨著英特爾利空消息頻傳，儘管美國政府承諾將根據晶片法案提供英特爾數十億美元的補助，但卻傳出撥款時間延後，這也為英特爾帶來巨大麻煩。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）在財報電話會議後接受彭博（Bloomberg News）訪問，對資金發放的時間和速度表達失望和沮喪：「到現在已經兩年多了。我已經投資了300億美元，但目前我們看到的撥款是0美元。所以我們的確認為這太慢了。」

不過《華爾街日報》報導，英特爾在被認為對美國國家安全至關重要的產業上地位舉足輕重，作為美國最大的晶片製造公司，英特爾已大到不能倒，沃爾夫研究（Wolfe Research）分析師卡索（Chris Caso）1份報告就點出，在一段長時期，美國政府或將出手拯救，或許是英特爾最大的後盾。

就如同美國希望半導體能在美國國內向上發展，但如果本土企業實在不給力，將對其所代表的整個行業產生深遠影響。

《華爾街日報》報導，英特爾在被認為對美國國家安全至關重要的產業上地位舉足輕重。（彭博資料照）

華府考慮在晶片法之外 給予更多協助

《華爾街日報》指出，英特爾支撐1個由設計師、勞工、管理階層與供應商所組成的生態系，如果真的消失，將造成整個生態系轉移到海外，而且幾乎就不可能再回頭，這對美國的製造能力將造成難以估量的打擊。

但這結局並不符合美國希望半導體產業本土化的理念。9月中旬，《路透》披露英特爾獲得拜登政府從《晶片法案》中撥款高達30億美元（約新台幣959.5億元）的資金，用於研發與美軍合作的「安全領地（Secure Enclave）」微電子產品。

2024年11月4日，《Semafor》報導，美國政府對於英特爾的擔心與日俱增，華府政策制定者已商討是否需要在「晶片法」外，提供英特爾更多援助，包括讓英特爾IC設計業務與AMD或Marvell等競爭對手進行合併。

對此美國商務部1名發言人表示：「對英特爾在美國生產晶片的願景充滿信心，我們將繼續與該公司密切合作。最終確定資金的發放，有進一步消息時再更新說明。」

英特爾（Intel）近期卻遭遇種種挫折。（法新資料照）

川普重返白宮 引發外界疑慮

而日前美國總統大選結束，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）確定重返白宮，市場擔憂恐牽動美國對於半導體產業的補貼計畫是否出現變化，對此《商業內幕》指出，在美國大選的前幾天，季辛格曾回答了來自公司內部對於美國晶片補貼計畫的疑慮。

「假如是川普獲勝，英特爾是否會錯過這筆高達85億美元（約新台幣2743億元）的潛在財務支持」。針對這個疑問，季辛格在公司全體會議上表示，這項法律是在兩黨支持下通過的。

雖然英特爾現今尚未脫離營運困境，但美國產業專家曼納斯（David Manners）認為，無輪是現任拜登政府，或者是即將上任的川普，都似乎不太可能廢除該法案，主要是美國想要重返晶片領導者的理念是無可辯駁，而英特爾則是半導體領域中，唯一有領先能力的「美國公司」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法